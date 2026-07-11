Исходя из целей и приоритетов Республики Молдова, я приняла решение назначить господина Василе Тофана в качестве кандидата на должность премьер-министра, Майя Санду

Президент Молдовы выдвинула Василе Тофана кандидатом на пост премьера Исходя из целей и приоритетов Республики Молдова, я приняла решение назначить господина Василе Тофана в качестве кандидата на должность премьер-министра, Майя Санду

Президент Майя Санду выдвинула Василе Тофана кандидатом на должность премьер-министра Республики Молдова. Об этом глава государства заявила на брифинге, проведенном совместно с председателем парламента Игорем Гросу и назначенным кандидатом Василе Тофаном в администрации президента, сообщает МОЛДПРЕС.

Решение было представлено Майей Санду по итогам консультаций с парламентскими фракциями с целью определения и назначения кандидата на должность премьер-министра.

«Исходя из целей и приоритетов Республики Молдова, я приняла решение назначить господина Василе Тофана в качестве кандидата на должность премьер-министра. Хочу напомнить, что основными задачами данного правительства являются: обеспечение выполнения всех необходимых процессов для реализации европейской интеграции страны в ближайшие годы, дальнейшее укрепление устойчивости государственных институтов, а также общества в целом и, конечно же, перезапуск экономики, чтобы мы могли повысить уровень жизни наших граждан и обеспечить развитие страны», – сказала Майя Санду.

В свою очередь, спикер Игорь Гросу подчеркнул, что фракция партии «Действие и солидарность» (ПДС) предложила главе государства кандидатуру Василе Тофана, которая отражает цели и обязательства, принятые перед гражданами.

«Главным приоритетом остается достижение всех целей, касающихся процесса европейской интеграции. Парламентская фракция ПДС окажет всю необходимую поддержку и будет рядом в этом очень важном процессе, чтобы успешно завершить все начатые проекты. Господину Василе Тофану желаю успеха. Мы – команда и доведем всё это до конца», – подчеркнул Игорь Гросу.

Назначенный кандидат на должность премьер-министра Василе Тофан отметил, что это решение представляет для него большую ответственность.

«Для меня честь быть здесь. Я воспринимаю этот момент не как достижение, а как большую ответственность. Мы должны правильно осознавать эту ответственность и очень высокий уровень ожиданий молдаван. Я хочу, чтобы мы вместе прошли через этот период и работали как команда. Надеюсь, мы посвятим всю нашу энергию и все наши знания тому, чтобы сделать жизнь молдаван лучше», – отметил Василе Тофан.

Он объявил три приоритета в своей дальнейшей деятельности, которые касаются восстановления доверия граждан, перезапуска экономики страны и командной работы.