Президент Молдовы встретилась с депутатами Народного собрания Гагаузии

Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с депутатами Народного собрания автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдовы.

Как сообщила пресс-служба администрации президента Молдовы, во встрече, которая прошла в Кишиневе, также приняли участие некоторые депутаты парламента Молдовы и члены Центральной избирательной комиссии.

Обсуждались ранее принятые Конституционным судом Молдовы решения в отношении Гагаузского региона, были рассмотрены шаги по организации выборов в автономии.

Участники встречи подчеркнули важность функционирования единой избирательной системы по всей Молдове и проведения выборов в Народное собрание Гагаузии в рамках пропорциональной системы представительства, используемой на парламентских выборах в стране. Отмечается, что некоторые депутаты Народного собрания Гагаузии поддержали эту инициативу.

Решение Конституционного суда в отношении Гагаузии

Конституционный суд Молдовы 9 июля 2026 года признал неконституционными ряд ключевых положений Закона № 344 от 23 декабря 1994 года «Об особом правовом статусе Гагаузии.

Согласно решению, у региона было отозвано право самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию и проводить выборы независимо от Кишинева.

Кроме того, решением суда было признано недействительным право Гагаузской автономии назначать собственных руководителей органов юстиции, внутренних дел, информации и безопасности.

Положение главы Гагаузии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в августе прошлого года была приговорена к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере около 41 млн молдавских леев (примерно 2,4 млн долларов) по обвинению в незаконном финансировании своей предвыборной кампании на выборах главы автономии в 2023 году.

Образование Гагаузской автономии

Гагаузские тюрки, проживающие на юге Молдовы в регионе, известном как Буджак, в период распада Советского Союза 19 августа 1990 года провозгласили Гагаузскую Республику.

Не признанная ни одним государством, республика просуществовала до 1994 года.

Гагаузская автономия была сформирована 23 декабря 1994 года после принятия закона об особом правовом статусе в составе Республики Молдова. Регион не имеет территориальной целостности, состоит из трех городов — Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешты — и более 20 сел. В автономии действуют местный парламент - Народное собрание, а также Исполнительный комитет.

Гагаузы обеспокоены тем, что со временем могут утратить права на автономию, полученные в 1994 году при содействии Турции, а также гагаузский тюркский язык.

