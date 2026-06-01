Президент Мексики обвинила США в попытке вмешательства во внутренние дела страны

Dilara Karataş, Marina Mussa
01 Июнь 2026•Обновить: 01 Июнь 2026
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум обвинила США в попытке вмешательства во внутренние дела ее страны. Она заявила, что за «медийными атаками и кампаниями в социальных сетях» против Мексики стоят национальные и международные консервативные круги.
Выступая перед сторонниками в Мехико, Шейнбаум сказала, что в последние месяцы ее правительство стало мишенью «многомиллионных кампаний в социальных сетях».
По ее словам, происходящее не является совпадением.
«Сегодня методы дестабилизации, поддерживаемые международными правыми силами, могли измениться, однако цель осталась прежней. Теперь они не всегда, как в прошлом, прибегают к силе. Сегодня они пытаются ослабить правительства и движения с помощью цифровых кампаний и операций по дезинформации», - сказала Шейнбаум.
Президент также напомнила, что одно из подразделений Министерства юстиции США потребовало экстрадиции 10 граждан Мексики, среди которых губернатор, мэр и действующий сенатор, не представив общественности доказательств. Она назвала это «беспрецедентным» случаем в истории отношений двух стран.
«Это действительно искренний интерес к борьбе с организованной преступностью? Или попытка американских ультраправых использовать нашу страну в преддверии выборов 2026 года? А может, они хотят повлиять на выборы в Мексике в 2027 году?» - заявила Шейнбаум.
Она подчеркнула, что Мексика - «не чья-то пиньята».
«Когда извне оказывается давление на наши институты и начинает признаваться, что другая страна может вмешиваться в вопросы, которые являются ответственностью исключительно мексиканцев, речь уже идет не о сотрудничестве, а о вмешательстве», - сказала президент.
В обнародованном в апреле в США обвинительном заключении 10 бывших и действующих мексиканских чиновников, включая губернатора штата Синалоа Рубена Рочу Мойю, были обвинены в содействии наркокартелю Синалоа в контрабанде наркотиков и облегчении поставок наркотиков в США. Утверждалось также, что часть фигурантов была связана с партией Шейнбаум - Движением национального возрождения (MORENA).
США обвиняют картель Синалоа в том, что он является одним из основных поставщиков синтетического наркотика фентанила, который, по утверждению Вашингтона, ежегодно становится причиной смерти 100 тыс. американцев.