Президент Мексики обвинила США в попытке вмешательства во внутренние дела страны

Клаудия Шейнбаум: Это действительно искренний интерес к борьбе с организованной преступностью? Или попытка США использовать нашу страну в преддверии выборов 2026 года?

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум обвинила США в попытке вмешательства во внутренние дела ее страны. Она заявила, что за «медийными атаками и кампаниями в социальных сетях» против Мексики стоят национальные и международные консервативные круги.

Выступая перед сторонниками в Мехико, Шейнбаум сказала, что в последние месяцы ее правительство стало мишенью «многомиллионных кампаний в социальных сетях».

По ее словам, происходящее не является совпадением.

«Сегодня методы дестабилизации, поддерживаемые международными правыми силами, могли измениться, однако цель осталась прежней. Теперь они не всегда, как в прошлом, прибегают к силе. Сегодня они пытаются ослабить правительства и движения с помощью цифровых кампаний и операций по дезинформации», - сказала Шейнбаум.

Президент также напомнила, что одно из подразделений Министерства юстиции США потребовало экстрадиции 10 граждан Мексики, среди которых губернатор, мэр и действующий сенатор, не представив общественности доказательств. Она назвала это «беспрецедентным» случаем в истории отношений двух стран.

«Это действительно искренний интерес к борьбе с организованной преступностью? Или попытка американских ультраправых использовать нашу страну в преддверии выборов 2026 года? А может, они хотят повлиять на выборы в Мексике в 2027 году?» - заявила Шейнбаум.

Она подчеркнула, что Мексика - «не чья-то пиньята».

«Когда извне оказывается давление на наши институты и начинает признаваться, что другая страна может вмешиваться в вопросы, которые являются ответственностью исключительно мексиканцев, речь уже идет не о сотрудничестве, а о вмешательстве», - сказала президент.

В обнародованном в апреле в США обвинительном заключении 10 бывших и действующих мексиканских чиновников, включая губернатора штата Синалоа Рубена Рочу Мойю, были обвинены в содействии наркокартелю Синалоа в контрабанде наркотиков и облегчении поставок наркотиков в США. Утверждалось также, что часть фигурантов была связана с партией Шейнбаум - Движением национального возрождения (MORENA).

США обвиняют картель Синалоа в том, что он является одним из основных поставщиков синтетического наркотика фентанила, который, по утверждению Вашингтона, ежегодно становится причиной смерти 100 тыс. американцев.