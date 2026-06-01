Президент Ливана: у страны нет иного выбора, кроме переговоров с Израилем Джозеф Аун заявил, что диалог с Израилем остается единственным способом добиться прекращения конфликта и урегулирования разногласий

Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что переговоры являются более безопасным вариантом по сравнению с войной, и подчеркнул, что Бейрут не намерен отказываться от переговорного процесса с Израилем.

«Переговоры безопаснее войны. Мы видели разрушения и последствия войны и продолжаем видеть их. Однако переговоры не решают проблемы мгновенно — это процесс, требующий времени, и другого выбора у нас нет», — сказал Аун.

Президент подчеркнул, что переговоры не следует воспринимать как капитуляцию или уступку.

«Это способ завершать войны с наименьшими возможными потерями», — отметил он.

По словам Ауна, ливанское руководство не откажется от переговорного пути.

«Переговоры могут временами заходить в тупик или достижение поставленных целей может затягиваться, однако процесс продолжается. В конечном итоге все проблемы, сколько бы времени это ни заняло, решаются путем переговоров. Война же не приносит результата ни одной из сторон», — заявил президент.

Он также отметил, что контакты с Израилем рассчитаны на длительную перспективу, и подчеркнул, что все стороны стремятся к поиску решения, поскольку война никому не приносит пользы.

Заявление Ауна прозвучало на фоне продолжающихся израильских авиаударов по территории Ливана, несмотря на действующее с 17 апреля соглашение о прекращении огня. На этом фоне в Вашингтоне завтра планируется проведение четвертого раунда переговоров между израильской и ливанской делегациями.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно распорядился нанести авиаудары по району Дахия на юге Бейрута.

Переговорный процесс между Израилем и Ливаном

Послы Израиля и Ливана в Вашингтоне 14 и 23 апреля встречались в рамках подготовки к переговорам при посредничестве США.

Первая встреча, прошедшая в Государственном департаменте США, была названа самыми высокоуровневыми прямыми контактами между сторонами с 1993 года.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшем будущем принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна.

По итогам третьего раунда переговоров, состоявшегося 14–15 мая, стороны договорились продлить временное прекращение огня на 45 дней и провести в начале июня четвертый раунд консультаций.

Тема прямых переговоров с Израилем остается одной из самых спорных в ливанской политике и обществе. Президент Джозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам считают диалог единственным способом остановить кровопролитие и добиться долгосрочного урегулирования, тогда как «Хезболлах» и близкие к движению силы называют прямые контакты с Израилем «капитуляцией» и выступают против переговорного процесса.