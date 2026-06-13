Ливан в настоящее время переживает критический этап своей истории, а межконфессиональные и региональные разногласия не способны предложить решение стоящих перед страной проблем, - Жозеф Аун

Президент Ливана призвал к объединению вокруг государственной власти Ливан в настоящее время переживает критический этап своей истории, а межконфессиональные и региональные разногласия не способны предложить решение стоящих перед страной проблем, - Жозеф Аун

Ливан либо станет государством, в котором право на оружие принадлежит исключительно государству и действует верховенство закона, либо останется заложником логики вооруженных группировок. Об этом заявил президент Ливана Жозеф Аун, выступая с посланием по случаю 48-й годовщины убийства бывшего министра Тони Сулеймана Франжье, членов его семьи и сопровождавших лиц.

«Ливан либо объединится вокруг государства, обладающего исключительным правом на оружие, либо останется заложником милитаристского менталитета», — сказал Аун, слова которого приводит пресс-служба президента.

Он отметил, что Ливан в настоящее время переживает критический этап своей истории, а межконфессиональные и региональные разногласия не способны предложить решение стоящих перед страной проблем.

Президент подчеренул, что национальное единство должно укрепляться не лозунгами, а на основе открытости, справедливости и равного отношения ко всем слоям общества.

Аун также заявил, что продолжит работать ради построения Ливана, в котором все граждане живут свободно и на равных правах, а государство руководствуется принципами верховенства закона.

Власти Ливана настаивают на том, что оружие должно находиться исключительно под контролем государства, тогда как движение «Хезболла» выступает против такого подхода.