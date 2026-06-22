Жозеф Аун провел телефонные разговоры с вице-президентом США, зятем Дональда Трампа, а также премьер-министром Катара

Президент Ливана обсудил с представителями США и Катара закрепление режима прекращения огня Жозеф Аун провел телефонные разговоры с вице-президентом США, зятем Дональда Трампа, а также премьер-министром Катара

Президент Ливана Жозеф Аун провел переговоры с представителями США и Катара по вопросам закрепления режима прекращения огня в Ливане, прекращения израильских атак и создания соответствующего механизма для достижения этих целей.

Как сообщили в администрации главы ливанского государства, Аун провел телефонные разговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, зятем президента США Джаредом Кушнером и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались вопросы закрепления режима прекращения огня в Ливане, прекращения израильских атак и шагов, которые необходимо предпринять в этом контексте.

Стороны также рассмотрели возможность создания специального механизма для реализации поставленных задач.

Израильские удары по Ливану и прекращение огня

Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана в этот период сообщало, что число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 1 млн.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневный временный режим прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступивший в силу 17 апреля, продлен еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, было принято решение продлить прекращение огня на 45 дней с 17 мая.

Американо-иранский меморандум

Иран и США 14 июня объявили, что в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана достигли 14-пунктного меморандума, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий путем переговоров.

Документ, получивший название Исламабадского меморандума, был подписан в цифровом формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом 18 июня и вступил в силу.

Меморандум включает положения о прекращении атак, в том числе в Ливане, открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США в отношении Ирана.