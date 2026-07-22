Жозеф Аун заявил, что этот процесс возможен после прекращения израильской оккупации, установления полного контроля армии над территорией страны и проведения восстановления

Президент Ливана назвал условия разоружения «Хезболлы» Жозеф Аун заявил, что этот процесс возможен после прекращения израильской оккупации, установления полного контроля армии над территорией страны и проведения восстановления

Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что разоружение движения «Хезболла» возможно только после прекращения израильской оккупации, установления полного контроля ливанской армии над всей территорией страны и проведения восстановления исключительно под руководством государства.

Об этом говорится в письменном заявлении администрации президента Ливана.

Согласно сообщению, посол Ливана в Вашингтоне Нада Хамаде организовала официальный ужин в честь президента Ауна и сопровождающей его делегации.

На мероприятии, в котором приняли участие члены Конгресса США и представители американской администрации, Аун заявил, что единственный путь к безопасному и единому Ливану — это существование единого государства и единой армии, обеспечивающих защиту всех граждан без каких-либо различий.

Говоря о разоружении «Хезболлы», президент отметил: «Если мы действительно искренне готовы предпринять необходимые шаги, а именно добиться прекращения оккупации, обеспечить полный контроль армии над всей территорией страны и реализовывать программу восстановления исключительно через государство, то разоружение "Хезболлы" станет возможным».

Накануне президент Ливана Жозеф Аун встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.