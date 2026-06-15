Аун выразил надежду, что договоренность создаст основу для более широкого процесса стабилизации на Ближнем Востоке

Президент Ливана: договоренность между США и Ираном распространяется и на Ливан Аун выразил надежду, что договоренность создаст основу для более широкого процесса стабилизации на Ближнем Востоке

Договоренность между США и Ираном содержит положения о прекращении военной активности в регионе и распространяется в том числе на Ливан. Об этом заявил президент Ливана Жозеф Аун.

Администрация президента Ливана опубликовала заявление Ауна по поводу договоренности, достигнутой между США и Ираном.

Аун отметил, что Бейрут приветствует закрепленное в договорtнности уважение к особому положению Ливана, а также рассмотрение стабильности страны как неотъемлемой части региональной стабильности.

Подчеркнув, что договоренность включает положения о прекращении военной активности в регионе и касается также Ливана. Аун выразил надежду, что договоренность создаст основу для более широкого процесса стабилизации на Ближнем Востоке, обеспечит суверенитет государств и права народов.

По словам Ауна, народ Ливана, который в последнее время подвергался нападениям и разрушениям, ожидает, что эта договоренность перерастет в устойчивый режим прекращения огня и процесс стабилизации.

Аун также высоко оценил усилия по включению Ливана в этот процесс и поблагодарил страны и стороны, содействовавшие достижению договорённости.

В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что, несмотря на договоренность между Вашингтоном и Тегераном, израильская армия продолжит оставаться на неопределенный срок в районах, оккупированных ею на юге Ливана, в Сирии и секторе Газа.