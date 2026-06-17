Президент Ливана выступил за прекращение огня и поддержал посреднические усилия Ирана Полученные гарантии подтверждают, что Ливан придерживается независимого курса на переговорах - президент Ливана Жозеф Аун

Ливан придерживается независимого курса на переговорах, поддерживает прекращение огня и все государства, содействующие этому процессу, в том числе Иран. Об этом заявил президент Ливана Жозеф Аун.

Согласно заявлению администрации президента Ливана, Аун принял делегацию маронитских епископов, служащих за рубежом.

«Полученные нами гарантии и вопрос, на котором мы настойчиво акцентируем внимание, заключаются в том, что Ливан следует независимым путем на переговорах. Мы выступаем за прекращение огня и поддерживаем каждую страну, содействующую этому процессу, включая Иран», - заявил Аун в ходе встречи.

Подчеркнув, что переговоры с Израилем ведутся ливанской стороной, Аун отметил, что право принятия решений принадлежит ливанскому государству, и никто не может заменить его. «Любое возможное соглашение будет достигнуто через нас, а не за наш счет», - отметил он.

Вместе с тем президент Жозеф Аун во второй части интервью CNN от 8 июня заявил, что Ливан хочет выстраивать с Ираном хорошие отношения, основанные на взаимном уважении, однако Тегеран не должен вмешиваться во внутренние дела Ливана.

15 июня Аун провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Он приветствовал достигнутую договоренность и выразил надежду, что она будет способствовать снижению напряженности в регионе и откроет путь для дипломатических решений, направленных на укрепление безопасности и стабильности.

Договоренность между Ираном и США

Иран и США объявили, что в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана 14 июня достигли договоренности из 14 пунктов, предусматривающей прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем переговоров.

Сообщалось, что договоренность, получившая название Исламабадское соглашение, была согласована, а официальные подписи под документом будут поставлены 19 июня в Швейцарии с участием глав переговорных делегаций двух стран.

Согласно сообщениям иранских и международных СМИ, хотя документ пока не был опубликован администрациями Ирана и США, договоренность включает такие пункты, как прекращение войны, в том числе в Ливане, открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады, введенной США против Ирана.

После подписания меморандума о взаимопонимании 19 июня стороны начнут переговорный процесс по таким вопросам, как ядерная программа Ирана и снятие санкций, с целью достижения окончательного соглашения.