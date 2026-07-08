Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украина доказала свою способность сопротивляться, однако консенсуса по ее вступлению в Альянс пока нет

Президент Латвии: членство Украины в НАТО усилит весь альянс Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украина доказала свою способность сопротивляться, однако консенсуса по ее вступлению в Альянс пока нет

Участие большого числа глав государств и правительств в 36-м саммите НАТО в Анкаре придаст мощный импульс не только многосторонним отношениям, но и двустороннему оборонному сотрудничеству, особенно в сфере оборонной промышленности. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в беседе с «Анадолу».

Ринкевичс назвал отношения между Турцией и Латвией «превосходными» и заявил, что страны поддерживают очень хорошее политическое и экономическое сотрудничество.

Говоря о саммите, латвийский президент подчеркнул особую важность участия в нем такого большого числа глав государств и правительств именно в Анкаре.

«Я считаю, что это придаст мощный импульс не только многосторонним отношениям, но и двустороннему оборонному сотрудничеству, особенно взаимодействию в сфере оборонной промышленности», - сказал он.

Ринкевичс напомнил, что было объявлено о создании Банка обороны, безопасности и устойчивости, который будет обеспечивать финансовые ресурсы для сотрудничества в оборонной промышленности с Канадой и Турцией.

«Это тема, которая интересует всех нас. Думаю, сейчас по этому вопросу также проходят переговоры между министерствами обороны и представителями оборонной промышленности. Мы заинтересованы в разработке новых технологий, беспилотных летательных аппаратов, систем противодействия БПЛА и систем радиоэлектронной борьбы. Мы хотим найти новых партнеров. Кроме того, наш министр обороны и делегация латвийской оборонной промышленности сейчас находятся здесь и участвуют в выставке. Поэтому есть отличная возможность найти пути сотрудничества в этой сфере», - заявил он.

Если Украина станет членом НАТО, мы все от этого выиграем

Ринкевичс отметил, что «Россия не проявляет готовности к переговорам по мирному соглашению».

«Мы также видим, что Украина предпринимает шаги, которые мы называем стратегическими инициативами. Мы видим, что Украина способна защищать свою страну. Кроме того, мы видим, что Россия начала ощущать последствия войны как с экономической точки зрения, так и с точки зрения недовольства населения некоторыми мерами, принимаемыми Кремлем. Поэтому с этой точки зрения, с одной стороны, технологический прогресс Украины и ее способность более четырех лет противостоять российской агрессии доказали, что Украина является сильной нацией», - сказал он.

Ринкевичс обратил внимание на то, что все предпринятые до сих пор дипломатические усилия не увенчались успехом.

«Конечно, мы увидим, как во время саммита НАТО в Анкаре будут развиваться обсуждения относительно дополнительной поддержки Украины и возможных перспектив определенного дипломатического и политического процесса. Однако должен сказать, что, хотя я очень хотел бы, чтобы для достижения долгосрочного мира был выбран политико-дипломатический путь, я не вижу такого желания с российской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп, президент Реджеп Тайип Эрдоган и многие другие лидеры предпринимали усилия и сделали все возможное. На данный момент мы не видим прогресса. Вместе с тем всегда необходимо сохранять определенный уровень оптимизма и пытаться предпринимать дипломатические инициативы», - отметил он.

Ринкевичс заявил, что Латвия всегда поддерживала членство Украины в НАТО, однако в настоящее время среди стран альянса отсутствует консенсус по этому вопросу из-за продолжающегося конфликта.

По его словам, Украина обладает сильной армией, значительным оборонным потенциалом и доказала свою способность к сопротивлению. Он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО принесло бы пользу всем членам альянса, однако соответствующее решение требует единогласной поддержки, которой пока не удалось достичь.