Президент Кыргызстана призвал к укрепления сотрудничества тюркских государств в сфере цифровизации и ИИ Садыр Жапаров выступил на саммите ОТГ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 15 мая, выступил на неформальном саммите глав стран-участниц Организации тюркских государств в городе Туркестан (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба президента РК.

Глава государства в своей речи подчеркнул, что тема нынешнего саммита - «Искусственный интеллект и цифровое развитие» - является особенно актуальной и полностью соответствует современным мировым тенденциям.

Он отметил, что мир переживает этап глубоких преобразований, а стремительное развитие технологий оказывает существенное влияние на экономику, образование, здравоохранение и все сферы общественной жизни. В этих условиях глобальная конкуренция разворачивается не только за ресурсы и территории, но и за технологическое лидерство и развитие искусственного интеллекта.

Президент обозначил, что Организация тюркских государств обладает значительным потенциалом для формирования самостоятельного геоэкономического и технологического центра. В этой связи была подчеркнута важность укрепления сотрудничества между тюркскими государствами в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.

Глава государства отметил, что Кыргызстан также предпринимает важные шаги в данной сфере и добился определенных результатов в развитии цифровых технологий и искусственного интеллекта.

«В 2026 году вступил в силу Цифровой кодекс, определивший правовую базу для развития цифровой среды, регулирования данных и применения искусственного интеллекта.