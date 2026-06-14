Президент Кубы объявил о масштабном пакете реформ Мигель Диас-Канель заявил о расширении экономических свобод, сокращении бюрократии и поддержке инвестиций

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил о масштабном пакете реформ и выступил с призывом к единству и сплоченности общества.

В интервью государственному телевидению Диас-Канель заявил, что реформы проводятся не под давлением Вашингтона, а с целью оживления экономики, сокращения централизации и предоставления большей автономии различным секторам.

Говоря о пакете реформ, который также затрагивает туризм и инвестиции, Диас-Канель отметил: «Страна не стоит на месте. Страна разумно справляется со всей этой ситуацией. Мы не можем настолько открыто говорить обо всем, что делаем, потому что враг следит за каждым нашим шагом. Нашим ответом должны стать единство и сплоченность».

По словам президента, в ближайшие недели пакет реформ будет представлен на утверждение Политбюро Коммунистической партии Кубы (PCC), одного из высших руководящих органов страны. После этого документ рассмотрит однопалатный парламент — Национальная ассамблея народной власти (ANPP).

Диас-Канель сообщил, что производителям в сельском хозяйстве будет предоставлено больше гибкости. Кроме того, будет отменена обязательная посредническая роль государственных компаний во внешней торговле, а также сняты ограничения на импорт автомобилей.

Президент подчеркнул стремление властей стимулировать иностранные инвестиции и сообщил, что кубинцы, проживающие за рубежом, получат те же права, что и граждане страны.

Он также заявил о намерении сделать государственный аппарат более эффективным и менее бюрократичным. В частности, число министерств планируется сократить с 27 до 20.

Кроме того, будет постепенно отменяться система субсидирования товаров, а социальная помощь будет направляться непосредственно нуждающимся гражданам.

Новый этап для туризма

В рамках реформ Куба планирует открыть туристический сектор для новых бизнес-моделей и участников рынка. Этот шаг последовал после того, как ряд иностранных компаний начал покидать страну из-за американских санкций.

Испанские гостиничные сети Melia и Iberostar, а также канадская Blue Diamond и индонезийская Archipelago International ранее сообщили, что в июне полностью или частично прекратят деятельность на Кубе из-за санкционной политики США.

Это создало неопределенность вокруг будущего примерно 50 гостиниц, большинство из которых находятся под управлением компании Gaviota, входящей в военный холдинг Gaesa.

Кризис в туристической отрасли Кубы

Туристический сектор Кубы переживает сложный период со времен пандемии COVID-19. Однако усиление американских санкций с января привело к резкому сокращению числа иностранных туристов.

В результате многие зарубежные компании, включая гостиничные сети и авиаперевозчиков, приняли решение покинуть кубинский рынок.

Согласно данным Национального управления статистики и информации Кубы (ONEI), за первые четыре месяца года страну посетили 328 608 иностранных туристов.

Это на 55,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле число посетителей составило всего 30 551 человек.