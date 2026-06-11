Президент Колумбии призвал Трампа не вмешиваться в избирательный процесс в стране

Президент Колумбии Густаво Петро обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом не вмешиваться в избирательный процесс в стране в преддверии второго тура президентских выборов, который состоится 21 июня.

Петро прокомментировал в социальной сети американской компании X заявление Трампа о «полной поддержке» ультраправого кандидата Абелардо де ла Эсприельи.

«Что произойдет, если на выборах в США победит политическая сила с иной идеологией?» — задался вопросом Петро, указав на то, что отношения между странами должны строиться не на мимолетных идеологиях, а на долгосрочных принципах.



«Как я уже предлагал президенту Трампу перед портретом Авраама Линкольна и в его прекрасном розарии, отношения должны основываться на пактах о «долговечной жизни и свободе». Хотел бы сообщить президенту Трампу, что Конституция Колумбии запрещает иностранную поддержку и финансирование», — сказал Петро.

Колумбийский лидер подчеркнул, что попытки повлиять на свободное волеизъявление граждан являются преступлением.

«Также запрещено финансирование подкупа голосов, который, к сожалению, стал традиционным явлением в Колумбии из-за наркоторговли и коррупции. Мой конституционный долг — защищать суверенитет, свободу, а также права и свободы всех граждан Колумбии. Как президент Колумбии, я прошу вас не вмешиваться в эту избирательную кампанию, исход которой должны принимать исключительно колумбийцы», — отметил он.

Петро также заявил, что независимо от того, кто победит во втором туре выборов 21 июня, дружеские отношения между Колумбией и США, продолжающиеся более двух столетий, будут сохранены, а сотрудничество между странами продолжится.

Трамп выразил полную поддержку кандидату от оппозиции

Ранее Трамп поздравил Абелардо де ла Эсприелью с победой в первом туре президентских выборов.

«Абелардо, так же как и я в США, неустанно борется за свою великую страну и ее народ и искренне любит их», —сказал американский лидер.

Президент США подчеркнул, что второй тур голосования, которое состоится 21 июня, имеет «огромное значение» для колумбийско-американских отношений.

«Для меня большая честь выразить Абелардо свою полную и безоговорочную поддержку», — заявил Трамп.

В Колумбии во втором туре президентских выборов, который запланирован на 21 июня, столкнутся два кандидата: представитель от правящей партии Иван Сепеда и ультраправый представитель Абелардо де ла Эсприелья.