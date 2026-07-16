Президент Колумбии обратился к Трампу с требованием прояснить обстоятельства гибели колумбийца в США 26-летний Йохан Себастьян Дуран Герреро погиб от пули, выпущенной агентами Иммиграционной и таможенной службы США

Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от президента США Дональда Трампа разъяснений по поводу гибели колумбийского гражданина, застреленного в минувшие выходные сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в штате Мэн.

В заявлении, опубликованном на своей странице в социальной сети американской компании X, Петро обратился к главе Белого дома в связи со смертью 26-летнего колумбийца Йохана Себастьяна Дурана Герреро, погибшего от выстрелов сотрудников ICE.

Петро призвал Трампа выступить с разъяснениями перед колумбийским народом. «Он был убит из-за менталитета, который считает его лишенным прав и ничтожным. То, что произошло в штате Мэн, — это убийство колумбийца и латиноамериканца руками правительства США. Я ожидаю, что дипломатические представители Колумбии в США в кратчайшие сроки предпримут юридические шаги, чтобы привлечь виновных в этом убийстве к ответственности», - отметил президент.

Тем временем в МИД Колумбии осудили инцидент и потребовали от американских властей начать расследование по факту гибели Герреро от выстрелов агентов ICE.

В ведомстве выразили соболезнования семье и близким погибшего, которого застрелили, когда тот находился в автомобиле со своей 3-летней дочерью.

В МИД отметили, что посольство Колумбии в Вашингтоне и генеральное консульство в Бостоне «поддерживают контакт с местными властями и семьей погибшего». «Министерство иностранных дел призывает компетентные власти США к быстрому и всестороннему выяснению обстоятельств этого трагического инцидента и требует провести необходимое расследование», - следует из заявления.

За неделю застрелены двое

В городе Хьюстон штата Техас 7 июля от выстрелов полицейских ICE погиб мексиканец Лоренсо Сальгадо Араухо, проживший в США более 30 лет. Затем, 13 июля, в городе Биддефорд штата Мэн от пули сотрудников ICE скончался колумбиец Йохан Себастьян Дуран Герреро.

Инцидент в Биддефорде стал как минимум девятым случаем с тех пор, как в прошлом году в США ужесточилась иммиграционная политика, когда применение силы сотрудниками ICE привело к смертельному исходу.

