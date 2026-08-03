Колумбийский лидер призвал народы Европы и арабского мира выступить против фашизма и защитить демократические ценности

Президент Колумбии обвинил Нетаньяху в связи с попытками нелегальной миграции в Сеуту Колумбийский лидер призвал народы Европы и арабского мира выступить против фашизма и защитить демократические ценности

Президент Колумбии Густаво Петро выступил с критикой в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с попытками нелегальных мигрантов попасть из Марокко в испанскую Сеуту в Северной Африке.

В публикации в соцсети американской компании X Петро выдвинул обвинения против Нетаньяху, комментируя ситуацию с массовыми попытками мигрантов проникнуть в Сеуту.

«Гражданское вторжение марокканцев в Сеуту напоминает союз, который Франсиско Франко заключил с потомками древнего Кордовского халифата, чтобы свергнуть свободолюбивую республику и вновь войти в Испанию. Марокканскому народу следует отвести взгляд от Испании и сосредоточиться на собственной силе Марокко, которое оказалось отдано на волю амбиций Нетаньяху - скрывающегося от правосудия человека, обвиняемого в геноциде. Испания должна помнить свою историю, написанную кровью. Испанский народ хотят подтолкнуть к фашизму, и он должен ответить им: «Они не пройдут!». Арабская цивилизация также должна сказать: «Они не пройдут!»».

Напомнив европейским и арабским народам об израильских атаках в секторе Газа, Петро продолжил, что на те же деньги, которыми оплачивались ракеты, сбрасываемые на Газу для убийства младенцев, женщин и пожилых людей, и с помощью которых Палестину лишали свободы, теперь хотят уничтожить демократическую и прогрессивную структуру Европы. «Они хотят уничтожить Палестину и демократическую, свободолюбивую сущность всей Европы - саму основу западной культуры», - отметил он.

По словам Петро, уважения заслуживает именно Испания. Он подчеркнул, что не Испания финансировала нападения на свободолюбивую Республику и не Испания поддерживала фашистского лидера Франко при бомбардировке Герники.

Петро заявил, что такую поддержку якобы оказывала сторона, которую сегодня представляет Нетаньяху, обвинив его в том, что в регионе, где расположен Иерусалим, были убиты «22 тысячи священных палестинских младенцев».

Напомнив о выборах, прошедших в Колумбии 21 июня, Петро также заявил, что именно Нетаньяху оплатил фальсификацию выборов в Колумбии, и поэтому они хотят заставить замолчать и самого Петро. «Я требую от координаторов цифровых наблюдателей на колумбийских выборах, не дожидаясь понедельника, немедленно раскрыть статистическую модель, которая посредством алгоритмов была навязана решениям суверенного народа Колумбии. Сейчас настало время для диалога между цивилизациями, и фашизм необходимо остановить», - заявил он.

Что произошло ранее

30 июля более 800 нелегальных мигрантов попытались вплавь добраться от побережья марокканского города Фнидек до испанской Сеуты. Власти приняли меры для пресечения массовой попытки пересечения границы.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство мобилизовало все имеющиеся ресурсы для реагирования на ситуацию.

В связи с ростом числа попыток нелегального проникновения в Сеуту правительство Испании также приняло решение развернуть в регионе вооруженные силы для обеспечения безопасности.

Число нелегальных мигрантов, погибших при попытках попасть из Марокко в Испанию, достигло 88 человек.