Президент Казахстана: Товарооборот стран ЕАЭС превысит $100 млрд в 2026 году

Товарооборот стран ЕАЭС превысит 100 млрд долларов в 2026 году, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Астане.

По словам главы государства, Евразийский экономический союз сохраняет положительную динамику макроэкономического развития, несмотря на нестабильность глобальных рынков.

«Согласно прогнозам, темпы прироста совокупного ВВП государств ЕАЭС в 2026-2027 годах составят около 2,5%. Несмотря на волатильность глобальных рынков, товарооборот между нашими странами в прошлом году превысил 95 млрд​​​​​​​ долларов. В текущем году мы ожидаем увеличение объема взаимной торговли на более чем 6%, что позволит преодолеть рубеж в 100 млрд долларов», — сказал Токаев.

Президент Казахстана отметил, что 29 мая имеет особое значение для объединения, поскольку именно в этот день в 2014 году был подписан договор о создании ЕАЭС.

«Наша сегодняшняя встреча имеет особое значение: в этот день в 2014 году был подписан Договор, положивший начало нашему Объединению. Решением Высшего совета 29 мая официально объявлен Днем Евразийского экономического союза», — заявил он.

Одним из ключевых направлений дальнейшего развития союза Токаев назвал цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта. Он сообщил, что страны ЕАЭС уже приняли совместное заявление об ответственном развитии ИИ.

«Передовые технологии должны стать и уже становятся мощным катализатором евразийской интеграции», — подчеркнул Президент Казахстана.

Токаев сообщил, что в Казахстане активно развивается IT-сектор и стартап-экосистема на базе Astana Hub, а объем экспорта IT-услуг превысил 1 миллиард долларов. Кроме того, в Астане начал работу Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai.

Президент также уделил внимание цифровизации транспортных коридоров ЕАЭС. По его словам, общая протяженность евразийских маршрутов превышает 50 тысяч километров, более 10 тысяч из которых проходят через территорию Казахстана.

«Для сохранения ключевой роли в глобальной системе торгово-экономических связей всем нам потребуется дальнейшее развитие и оцифровка трансграничной инфраструктуры», — сказал Токаев.

Глава государства отдельно остановился на цифровой трансформации промышленности и сельского хозяйства. По его словам, в Казахстане уже работают более 650 «умных» ферм, а цифровые технологии помогают стране второй год подряд собирать рекордный урожай зерновых на уровне 27 миллионов тонн.

Президент Казахстана также заявил о необходимости развивать новые направления экономики, включая робототехнику, биотехнологии, квантовые вычисления и космическую отрасль.

Кроме того, Токаев сообщил, что ЕАЭС продолжает расширять внешнеэкономические связи, в том числе ведет переговоры с Индией о создании зоны свободной торговли.

«Сегодня в узком формате Президент Беларуси высказал, на мой взгляд, правильное предложение в отношении того, что партнеры по созданию зоны свободной торговли, как, впрочем, и по обретению статуса наблюдателя, должны подбираться в избирательном режиме», — заявил Президент Казахстана.

В завершение Токаев подчеркнул, что Казахстан намерен и далее содействовать укреплению экономического потенциала ЕАЭС и развитию интеграционного сотрудничества.