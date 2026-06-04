Президент Казахстана: священные символы страны – это яркое воплощение ценностей народа Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе «Атамекен» в Астане

Укрепление авторитета национальных символов является делом государственной важности. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии поднятия Государственного флага.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе «Атамекен» в Астане.



«Это праздник, имеющий особое значение для каждого гражданина нашей священной Родины. В этот день мы высоко поднимаем наше знамя. Тем самым мы демонстрируем всему миру, что являемся гордой суверенной страной. Наши священные символы – это яркое воплощение ценностей нашего народа. Каждый из них отражает нашу национальную самобытность.Герб – яркий образ нашей государственности. Гимн – величественный голос нашей свободы. Небесно-голубой стяг – воплощение нашей Независимости. Не будет преувеличением сказать, что эти символы, которые мы чтим и почитаем, являются своего рода тремя столпами, олицетворяющими нашу государственность.История знает немало примеров, когда наш народ объединялся под одним знаменем, бережно храня единство и согласие. И сегодня наша страна укрепляет сплоченность и уверенно шагает вперед», — сказал президент.



Токаев отметил, что Казахстан «вышел на магистральный путь устойчивого развития как государство, стремящееся к прогрессу во всех сферах общественной жизни».

«Принятая в ходе общенационального референдума Конституция – это, по сути, главный закон нашего государства на многие десятилетия. Именно эта Конституция поведет за собой наш народ вперед к новым высотам мировой цивилизации.В надвигающейся эпохе технологических достижений, политических потрясений, военных конфликтов значение нашего Основного закона как жизненного путеводителя многократно возрастает», - сказал президент.

По словам Токаева, главной задачей «остается укрепление единства народа – это непременное условие, эффективный, долгосрочный фактор успешного развития страны».

Казахстанский лидер заявил, что в новой Конституции четко обозначена неразрывная связь прошлого казахского народа с тысячелетней историей Великой степи.

«Современная президентская модель власти, прочно утвердившаяся в Казахстане, восходит к политической системе, созданной во времена Золотой Орды.Главное наследие Золотой Орды – ее незыблемые ценности, которые в рамках общего свода правил гармонично объединяли в огромном государстве людей разных религий, языков, культур и традиций.Славный путь наших предков всегда будет служить нам образцом и стратегическим ориентиром.Достижения Золотой Орды являются общим достоянием многих современных народов Евразии.Поэтому, обращаясь к ее наследию, мы выступаем за единую и процветающую Евразию, где все страны живут в мире, заботятся об общей безопасности, созидают во благо своих народов», - указал Токаев.

В Казахстане 4 июня отмечается День государственных символов Республики. Ровно 34 года назад были утверждены герб, флаг и гимн — ключевые атрибуты независимого государства, отражающие его суверенитет, единство и национальную идентичность.