Президент Казахстана прибыл в Доху, чтобы выразить соболезнования эмиру Катара Шейх Хамад бен Халифа Аль Тани активно содействовал становлению и успешному развитию казахско-катарских отношений, - Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев накануне прибыл в Доху, чтобы лично выразить слова соболезнования Эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани и членам правящей семьи в связи с кончиной Эмира-отца шейха Хамада бен Халифы Аль Тани.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, Токаев отметил значительный вклад шейха Хамада в построение сильного и успешного Государства Катар.

«Он был выдающимся государственным деятелем и настоящим другом казахского народа», – подчеркнул президент Казахстана.

По словам Токаева , шейх Хамад бен Халифа Аль Тани активно содействовал становлению и успешному развитию казахско-катарских отношений.

Отмечается, что он дважды посещал Казахстан с официальными визитами, а во время его первой поездки в апреле 1999 года Токаев встречал Эмира в качестве руководителя внешнеполитического ведомства.

Глава казахстанского государства с благодарностью отметил, что с помощью шейха Хамада в Астане была построена первая большая мечеть имени Аль-Фараби, а также осуществлен ряд социальных и инфраструктурных проектов в первые годы независимости Казахстана.

В свою очередь Эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразил признательность Токаеву за личную поддержку, что отражает особый характер братских отношений между народами Казахстана и Катара.

По инициативе катарской стороны состоялся обмен мнениями по нынешней международной обстановке, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

В завершение Токаев подтвердил свое приглашение Эмиру Катара совершить визит в Казахстан в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.