Токаев заявил, что подвиг фронтовиков и тружеников тыла остается основой мира, независимости и будущего страны

Президент Казахстана: День победы - это память о героях, а не повод для массовых шествий Токаев заявил, что подвиг фронтовиков и тружеников тыла остается основой мира, независимости и будущего страны

Память о героях Великой Отечественной войны должна служить не поводом для массовых шествий, а напоминанием о цене мира и подвига поколения Победителей. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравлении по случаю Дня Победы.

«9 мая мы с искренней признательностью воздаем должное великому подвигу фронтовиков и тружеников тыла, склоняем головы перед поколением Победителей, вынесшим на своих плечах все тяготы военного лихолетья», — отметил президент.

Токаев подчеркнул, что Казахстан внес огромный вклад в общую Победу. По его словам, миллионы казахстанцев сражались на фронтах и работали в тылу, снабжая армию всем необходимым. Более ста человек стали полными кавалерами ордена Славы, 500 получили звание Героя, десятки тысяч были награждены за воинскую доблесть и трудовые заслуги.

Президент отметил, что в Казахстане бережно хранят память о подвигах соотечественников: в честь бойцов и командиров возведены мемориалы, выпускаются книги и фильмы, их именами названы улицы, школы, музеи, аэропорты, военные институты и подразделения.

«Священный долг современников – разъяснить потомкам подлинный смысл героизма старшего поколения наших соотечественников. Благодаря невероятному мужеству и стойкости фронтовиков мы живем в мирной, независимой стране», — говорится в поздравлении.

Токаев также заявил, что Казахстан строит справедливое государство в соответствии с положениями новой Конституции, защищающей права и свободы граждан независимо от их национальности и вероисповедания.

«День Великой Победы – это, прежде всего, благодарная память о всех героях, которые своими ратными и трудовыми подвигами сделали ее возможной. Это «Праздник со слезами на глазах», а не повод для веселья в ходе массовых шествий», — подчеркнул президент.

В завершение Токаев пожелал, чтобы над Казахстаном всегда развевался небесно-голубой флаг страны как символ миролюбивых и прогрессивных устремлений народа, и поздравил граждан с Днем Великой Победы.