Президент Казахстана выразил соболезнования Венесуэле в связи с разрушительным землетрясением

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера 26 июня.

«В этот тяжелый момент, разделяя боль невосполнимой утраты, выражаю соболезнования Вам, семьям, потерявшим близких, а также всему дружественному народу Венесуэлы. Желаю родным и близким погибших в результате стихийного бедствия стойкости и крепости духа, а пострадавшим – скорейшего выздоровления и благополучного возвращения к своим семьям», – говорится в телеграмме соболезнования.

В Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,5 и 7,2

Геологическая служба США (USGS) сообщила о двух мощных землетрясениях магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших в Венесуэле с интервалом в 39 секунд.

По данным USGS, в венесуэльском штате Яракуй произошли два землетрясения: магнитудой 7,2 — в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе и магнитудой 7,5 — в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре. Очаг землетрясения у Сан-Фелипе залегал на глубине 21,9 километра, у Юмаре — 10 километров.

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо сообщил, что число погибших в результате землетрясений в стране возросло до 235 человек, еще более 4,3 тыс. получили ранения.

