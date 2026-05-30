Президент и премьер Ливана обсудили эскалацию израильских атак и переговоры в Вашингтоне Стороны согласовали необходимость усиления дипломатических усилий на фоне продолжающихся ударов по югу страны

Президент Ливана Жозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам встретились для обсуждения последних событий в стране и переговорного процесса после состоявшейся в США встречи с участием израильской делегации.

Как говорится в письменном заявлении администрации президента Ливана, встреча прошла в президентском дворце Баабда в Бейруте.

В ходе переговоров стороны обсудили расширение и продолжение израильских атак, разрушение домов, повреждение исторических объектов, а также угрозы в отношении гражданского населения.

Аун и Салам договорились активизировать дипломатические контакты с целью прекращения израильских атак.

В заявлении также отмечается, что лидеры рассмотрели итоги встречи военных делегаций Ливана, США и Израиля, прошедшей в Вашингтоне.

Кроме того, обсуждалась подготовка к новому раунду переговоров, который запланирован на 2–3 июня в Вашингтоне, а также ситуация в сфере безопасности внутри страны и положение людей, вынужденных покинуть свои дома из-за израильских ударов.

Ранее в здании Пентагона в США состоялась встреча военных делегаций Ливана и Израиля по вопросам безопасности.