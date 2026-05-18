Haydar Şahin, Abdulrahman Yusupov
18 Май 2026•Обновить: 18 Май 2026
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна не склонится перед какой-либо силой. Об этом сообщает официальное иранское информагентство IRNA.
Он подчеркнул, что враги Ирана не могут "покорить" страну с помощью ракет, бомб и самолетов.
"Мы не сдадимся", - сказал он, но при этом добавил, что Иран ведет переговоры с достоинством.
"У нас есть право, у нас есть логика, у нас есть доказательства, мы можем решительно защищать права нашей страны, и при поддержке нашего народа мы будем защищать его права", - указал Масуд Пезешкиан.