Президент: Иран не склонится ни перед какой силой При этом Масуд Пезешкиан отметил, что Иран ведет переговоры с достоинством

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна не склонится перед какой-либо силой. Об этом сообщает официальное иранское информагентство IRNA.

Он подчеркнул, что враги Ирана не могут "покорить" страну с помощью ракет, бомб и самолетов.

"Мы не сдадимся", - сказал он, но при этом добавил, что Иран ведет переговоры с достоинством.

"У нас есть право, у нас есть логика, у нас есть доказательства, мы можем решительно защищать права нашей страны, и при поддержке нашего народа мы будем защищать его права", - указал Масуд Пезешкиан.