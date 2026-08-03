Тегеран будет использовать все имеющиеся у него возможности для защиты безопасности страны, национальных интересов и территориальной целостности - заявил Масуд Пезешкиан

Президент: Иран не заинтересован в росте напряженности и нестабильности в регионе Тегеран будет использовать все имеющиеся у него возможности для защиты безопасности страны, национальных интересов и территориальной целостности - заявил Масуд Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не заинтересован в усилении напряженности и нестабильности в регионе, однако при этом будут задействованы все возможности для защиты национальной безопасности, национальных интересов и территориальной целостности.

Согласно заявлению президентской администрации, Пезешкиан выступил на церемонии открытия второго этапа проекта «Национальная система семейной медицины и направления пациентов».

Отметив, что среди основных составляющих силы страны — улучшение здоровья населения и укрепление национальной устойчивости, Пезешкиян подчеркнул, что обеспечение справедливости в сфере здравоохранения является одним из важных условий эффективного управления и устойчивого развития.

В своей речи президент также затронул региональные вопросы, заявив: «Иран не заинтересован в росте напряженности и нестабильности в регионе. Однако он будет использовать все имеющиеся у него возможности для защиты безопасности страны, национальных интересов и территориальной целостности».