Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Иран намерен защищать свою территориальную целостность и национальные интересы, но не заинтересован в продолжении конфликта

Президент Ирана: Тегеран не стремится к расширению войны с США Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Иран намерен защищать свою территориальную целостность и национальные интересы, но не заинтересован в продолжении конфликта

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не стремится к расширению войны с США, однако будет всеми силами защищать территориальную целостность страны и свои национальные интересы.

Как сообщает государственное информационное агентство Ирана IRNA, Пезешкиан выступил на церемонии, посвященной Национальной программе семейной медицины, в столице страны Тегеране, где прокомментировал продолжающееся противостояние с Соединенными Штатами.

Говоря об ударах США по Ирану, президент заявил: «Мы будем всеми силами защищать нашу территориальную целостность, однако не стремимся к расширению войны или к ее продолжению».

Пезешкиан также подчеркнул важность дальнейшего развития системы здравоохранения страны.

«Общество, располагающее всеобъемлющей системой здравоохранения, будет более устойчивым перед лицом угроз и вызовов. Обеспечение справедливости в сфере здравоохранения является одним из важнейших условий эффективного управления страной и ее устойчивого развития», — сказал президент Ирана.