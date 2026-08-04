Президент Ирана: Тегеран не стремится к расширению войны с США

Ahmet Dursun, Elmira Ekberova
04 Августа 2026•Обновить: 04 Августа 2026
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не стремится к расширению войны с США, однако будет всеми силами защищать территориальную целостность страны и свои национальные интересы.
Как сообщает государственное информационное агентство Ирана IRNA, Пезешкиан выступил на церемонии, посвященной Национальной программе семейной медицины, в столице страны Тегеране, где прокомментировал продолжающееся противостояние с Соединенными Штатами.
Говоря об ударах США по Ирану, президент заявил: «Мы будем всеми силами защищать нашу территориальную целостность, однако не стремимся к расширению войны или к ее продолжению».
Пезешкиан также подчеркнул важность дальнейшего развития системы здравоохранения страны.
«Общество, располагающее всеобъемлющей системой здравоохранения, будет более устойчивым перед лицом угроз и вызовов. Обеспечение справедливости в сфере здравоохранения является одним из важнейших условий эффективного управления страной и ее устойчивого развития», — сказал президент Ирана.