Масуд Пезешкиан прокомментировал заявления некоторых политических групп в стране против переговоров с США

Президент Ирана: Ряд политических течений пытается создать почву для ослабления достигнутых результатов Масуд Пезешкиан прокомментировал заявления некоторых политических групп в стране против переговоров с США

Некоторые политические течения своими попытками посеять сомнения относительно национальных решений и подорвать авторитет переговорщиков создают почву для ослабления достигнутых результатов. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, комментируя заявления некоторых политических групп в стране против переговоров с США.

Как сообщили в администрации президента Ирана, Пезешкиан продолжает встречи с духовенством в городе Кум, информируя их о меморандуме о взаимопонимании, подписанном с США, а также о переговорном процессе.

Пезешкиан отметил, что Иран, несмотря на все трудности и препятствия, сорвал попытки «противника» и благодаря меморандуму добился результатов.

По словам президента, с момента его вступления в должность иранское правительство борется с кризисами и внешним давлением, а также прилагает значительные усилия, чтобы население не сталкивалось с проблемами в повседневной жизни.

Пезешкиан напомнил, что все этапы подготовки меморандума с США проходили в полной координации с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи и Высшим советом национальной безопасности. И Иран благодаря меморандуму о взаимопонимании достиг определенных результатов, - указал он.

При этом президент Ирана обратил внимание на то, что ряд кругов без учета интересов страны выдвигает обвинения с целью ослабить позиции правительства.

«Некоторые политические течения, ставя под сомнение национальные решения и подрывая аторитет переговорщиков, пытаются создать почву для ослабления достигнутых результатов», — сказал он.

Между тем представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Резаи подверг критике Пезешкиана в косвенной форме.



Он напомнил слова президента о том, что все этапы подготовки меморандума с США проходили в полной координации с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи и Высшим советом национальной безопасности.«Послание лидера революции было достаточно четким», - написал он в соцсети американской компании Х.



Ранее Хаменеи, комментируя меморандум, заявил, что «придерживался иной точки зрения, однако дал согласие, исходя из обязательств президента».