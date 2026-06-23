Президент Ирана: реализация договоренностей с США может сократить число проблем в регионе Тегеран выступает за полную реализацию подписанного с США меморандума - Масуд Пезешкиан

Реализация меморандума о взаимопонимании, подписанного с США, будет способствовать снижению региональных проблем и укреплению стабильности. Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил перед отбытием в Пакистан, сообщает иранское государственное телевидение во вторник, 23 июня.

Пезешкиан также подчеркнул, что Тегеран уделяет приоритетное внимание дальнейшему расширению отношений с региональными странами, включая Турцию, Пакистан, Катар и Саудовскую Аравию.

Президент отметил роль пакистанских властей в дипломатическом процессе с Вашингтоном. «Этот визит, который начинается сегодня, направлен не только на выражение признательности правительству Пакистана за его поддержку, но и на то, чтобы проложить путь для реализации всех положений меморандума о взаимопонимании в рамках международного права и с учетом прав и свобод иранского народа, а также для полного претворения в жизнь достигнутых договоренностей», — сказал он.

Пезешкиан подчеркнул, что Иран выступает за полную реализацию подписанного с США меморандума. «С реализацией этого меморандума многие проблемы в регионе могут ослабнуть. Это также откроет путь к укреплению региональной стабильности и безопасности, несмотря на продолжающиеся несправедливые войны и агрессию сионистского режима (Израиля) против исламских стран», — заявил иранский президент.

Он сообщил, что в ходе визита в Пакистан планируются совместные переговоры и консультации по вопросам торговли, экономики, культуры, безопасности, а также по военным вопросам, миру и безопасности. «Расширяющиеся отношения Ирана с Пакистаном и другими исламскими странами, включая Турцию, Катар, Саудовскую Аравию и другие государства региона, развиваются в соответствии с подходом, отмеченным Верховным лидером Моджтабой Хаменеи, и являются приоритетным направлением в повестке дня правительства», — добавил Пезешкиан.

Президент Пезешкиан прибыл в Исламабад по приглашению премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и начальника Генерального штаба ВС маршала Асима Мунира, которые выступают посредниками в переговорном процессе с США.