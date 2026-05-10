Президент Ирана: разговоры о диалоге и переговорах не означают капитуляции

Разговоры о диалоге и переговорах не являются ни капитуляцией, ни отступлением, а служат цели защиты прав иранского народа и интересов страны.

Об этом президент Исламской Республики Иран доктор Масуд Пезешкиан заявил, выступая на заседании рабочей группы по ликвидации последствий недавнего военного конфликта.

Президент подчеркнул непоколебимость воли иранского народа, сообщило ISNA.

Пезешкиан отметил важность компенсации ущерба пострадавшему от войны населению. Иранский народ не покорится «врагу», заявил он, подчеркнув, что в Тегеране прилагают все возможные усилия для решения проблем граждан, чьи дома пострадали от атак.