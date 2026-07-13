Президент Ирана принял в Тегеране министра энергетики России

Tolga Akbaba, Nariman Mehdiyev
13 Июля 2026•Обновить: 13 Июля 2026
Президент Ирана Масуд Пезешкиан и министр энергетики России Сергей Цивилев обменялись мнениями по поводу отношений между двумя странами.
Согласно письменному заявлению Администрации президента Ирана, Пезешкиан принял Цивилева в Тегеране.
Пезешкиан заявил, что Иран и Россия поддерживают отношения, основанные на стратегическом партнерстве и взаимном доверии.
Отметив, что Иран готов устранить препятствия на пути реализации соглашений, подписанных с Россией, президент подчеркнул, что сотрудничество между независимыми странами сделает односторонние санкции неэффективными.
Он указал на широкий потенциал сотрудничества в таких областях, как энергетика, нефть, природный газ, нефтехимия, промышленность, торговля товарами повседневного спроса, развитие транзитных коридоров и другие сферы экономики: «Учитывая существующую волю к развитию сотрудничества на самом высоком уровне в обеих странах, в том числе со стороны президента России Владимира Путина, медлительность в реализации совместных проектов не вполне уместна».
Министр энергетики России Цивилев также отметил, что Москва нацелена на достижение конкретных результатов в сотрудничестве между своей страной и Ираном, и в этой связи созданы рабочие группы для проектов, которые будут выведены на этап реализации.
Цивилев заявил, что Россия, как и Иран, не будет подчиняться «насилию», и выразил признательность Ирану за его решительную позицию в условиях внешнего давления.