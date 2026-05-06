Президент Ирана поручил бороться с взвинчиванием цен и спекуляцией в стране Пезешкиан назвал недопустимыми чрезмерный рост цен и спекулятивное накопление товаров

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил бороться с резким ростом цен и спекулятивным накоплением товаров (хранением с целью искусственного взвинчивания цен) в стране.

Соответствующее заявление президент опубликовал на своей странице в социальной сети американской компании Х в среду, 6 мая.

Пезешкиан заявил, что ему известно о росте цен, произошедшем в стране после войны, начавшейся с атак США и Израиля.

По его словам, в какой-то степени рост цен связан с изменением цен на сырье, в какой-то этому способствовала напряженность в регионе. «Однако чрезмерный рост цен и спекулятивное накопление товаров недопустимы. Я поручил министру юстиции (Эмину Хоссейну Рахими) в координации с судебной властью решительно бороться с любыми нарушениями, нарушающими общественное спокойствие»,- написал Пезешкиан.

После войны, начавшейся 28 февраля с атак США и Израиля на Иран, иранский риал значительно обесценился по отношению к иностранным валютам, а также произошел заметный рост цен на многие товары, включая предметы первой необходимости.​​​​​​​

