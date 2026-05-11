Президент Ирана: «победа в войне» должна быть закреплена дипломатией Иран не испытывает доверия к врагу, но открыт для переговоров, заявил президент

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что «победа», одержанная над США и Израилем, должна быть подкреплена дипломатией для защиты интересов народа.

Как сообщили в администрации президента Ирана, Пезешкиан провел в столице встречу с группой сотрудников правоохранительных органов.

Пезешкиан отметил, что в текущей ситуации у Ирана есть варианты выбора - вступить в переговоры, сохранив достоинство и национальные интересы иранского народа, оставаться в положении «ни войны, ни мира» или продолжить идти по пути конфронтации.

Пезешкиан заявил, что «победа», одержанная над США и Израилем, должна быть закреплена дипломатическими шагами, которые защитят интересы народа, и назвал такой подход рациональным.

Он подчеркнул, что Иран не испытывает доверия к врагу, но открыт для переговоров на основе защиты национальных интересов и достоинства страны. Политик заявил о готовности властей придерживаться любого соглашения, которое принесет пользу иранскому народу.

Пезешкиан сообщил, что правительство приложит все усилия для восстановления поврежденных в ходе войны полицейских участков и закупки нового оборудования.

По его словам, необходима реорганизация правоохранительных органов, и над этим должны работать экспертные комиссии. Пезешкиан также поздравил силы правопорядка с успехами, достигнутыми в ходе войны.