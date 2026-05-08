Президент Ирана: Основная политика Ирана заключается в развитии отношений в духе взаимного уважения

Tolga Akbaba, Nariman Mehdiyev
08 Май 2026•Обновить: 08 Май 2026
Президент Ирана Месуд Пезешкиан, комментируя политику своей страны, заявил: «Основная политика Ирана заключается в развитии дружественных отношений в рамках взаимного уважения и общих интересов».
Пезешкиан выступил с заявлениями о внешней политике своей страны в социальной сети американской компании X.
Подчеркнув, что в мире будущего нет места колониализму, Пезешкиан отметил.
Президент также отметил, что иранский народ исторически является толерантным народом и на протяжении всей своей истории боролся с угнетением.