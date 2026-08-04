Если я подам в отставку, то объявлю об этом публично. Я не уйду в отставку, я буду бороться - Масуд Пезешкиан

Президент Ирана опроверг сообщения о своей отставке Если я подам в отставку, то объявлю об этом публично. Я не уйду в отставку, я буду бороться - Масуд Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что cообщения о его отставке не соответствуют действительности и он продолжит исполнять свои обязанности.Соответствующее заявление политика было озвучено в видеообращении к населению, фрагмент которого опубликовало государственное информационное агентство IRNA.

«Если я подам в отставку, то объявлю об этом публично. Я не уйду в отставку, я буду бороться»,- заявил Пезешкиан, комментируя утверждения о том, что он подал или намерен подать в отставку.

Пезешкиан также опроверг сообщения о разногласиях с Верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи и Вооруженными силами, заявив, что работает с военным руководством в полной координации.

По словам президента, всем известно, что в случае возникновения разногласий Вооруженные силы встанут на сторону Хаменеи, а не его самого.

Пезешкиан отметил, что некоторые круги пытаются создать впечатление, будто между Верховным лидером Ирана и президентом существуют разногласия, подчеркнув, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Ожидается, что видеообращение Пезешкиана к населению будет опубликовано в четырех частях.

Ранее некоторые оппозиционные иранские СМИ утверждали, что Пезешкиан уже несколько раз подавал Хаменеи прошение об отставке.