Власти должны проводить политику, направленную на защиту как производителей, так и потребителей - Масуд Пезешкиан

Президент Ирана: одна из главных целей противника - подорвать экономику Власти должны проводить политику, направленную на защиту как производителей, так и потребителей - Масуд Пезешкиан

Противники страны стремятся усилить давление на иранскую экономику и вызвать недовольство в обществе. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По его словам, власти должны проводить политику, направленную на защиту как производителей, так и потребителей.

Как сообщило иранское государственное агентство IRNA, Пезешкиан принял участие в экономическом совещании в Тегеране с участием профильных министров и представителей объединений предпринимателей.

На встрече обсуждались текущая ситуация на рынках, колебания цен, борьба с инфляцией, обеспечение поставок товаров первой необходимости в условиях войны, а также положение в производственном секторе.

Выступая на совещании, Пезешкиан заявил, что «в условиях войны необходимо постоянно отслеживать и контролировать все звенья цепочки от производства до потребления, чтобы предотвратить накопление запасов с целью спекуляции, сбои в распределительной сети и неконтролируемый рост цен».

Президент Ирана отметил, что необходимо определить первоочередные потребности общества и обеспечить сбалансированное соотношение спроса и предложения. По его словам, это позволит эффективно использовать ресурсы страны и сохранить равновесие на рынке.

Пезешкиан подчеркнул, что противник действует в рамках стратегии, направленной на создание недовольства в обществе.

«В нынешней ситуации одна из важнейших целей противника - подорвать экономику и оказать давление на источники средств к существованию людей. Мы, в свою очередь, должны действовать так, чтобы, удовлетворяя реальные потребности общества, одновременно обеспечивать прибыль производителей и сохранять удовлетворенность потребителей», - заявил он.