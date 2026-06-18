Это исторический документ и послание от сильного Ирана - отметил Масуд Пезешкиан

Президент Ирана: Мир будет достигнут в атмосфере взаимного уважения Это исторический документ и послание от сильного Ирана - отметил Масуд Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, опубликовав текст меморандума о взаимопонимании, подписанного с США, заявил: «Это исторический документ и послание от сильного Ирана. Мир будет достигнут в духе взаимного уважения».

Пезешкиан поделился в своём аккаунте в социальной сети американской компании X текстом меморандума о взаимопонимании, подписанного им самим, президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, выступавшим в качестве посредника.

В своём сообщении президент Ирана отметил:

«Это исторический документ и послание от сильного Ирана. Мир будет достигнут в атмосфере взаимного уважения. Исламская Республика Иран, защищая свою честь и независимость, прогресс и региональное сотрудничество, всегда привержена делу глобального мира. Этот текст является отражением голоса народа, который ни под какими угрозами и давлением не отказывается от своей чести и независимости. То, что было зафиксировано сегодня, стало результатом национального сопротивления, политической мудрости и ответственной дипломатии».

Соглашение, достигнутое между Ираном и США

14 июня Иран и США объявили, что в рамках переговорного процесса, проходившего при посредничестве Пакистана, они достигли 14-пунктного соглашения, предусматривающего прекращение военных действий и урегулирование споров между сторонами путем переговоров.

Протокол о соглашении, получивший название «Исламабадское соглашение», вступил в силу 18 июня после его подписания в цифровом формате президентом Ирана Месудом Пезешкияном и президентом США Дональдом Трампом.

Соглашение содержит такие пункты, как прекращение военных действий, в том числе в Ливане, открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады, введенной США против Ирана.

Ожидается, что после подписания меморандума о взаимопонимании стороны в ближайшее время начнут 60-дневный переговорный процесс по таким вопросам, как ядерная программа Ирана и снятие санкций, с целью достижения окончательного соглашения.