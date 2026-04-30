Президент Ирана: Любые попытки морской блокады и ограничений со стороны США обречены на провал

Масуд Пезешкиан возложил ответственность за нестабильность в Персидском заливе на США и Израиль

Попытки США установить морскую блокаду противоречат интересам народов региона, а также глобальному миру и стабильности. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем послании по случаю «Национального дня Персидского залива, сообщает иранское агентство ИРНА.

Президент Ирана отметил, что безопасность Персидского залива может быть обеспечена только при сотрудничестве прибрежных государств, подчеркнув, что регион «не является пространством, открытым для одностороннего иностранного вмешательства».

Пезешкиан назвал Персидский залив «неотъемлемой частью национальной идентичности Ирана и символом его суверенитета», указав на то, что недавние попытки введения морской блокады и ограничения торговых путей направлены на оказание давления на Тегеран.

Президент подчеркнул, что попытки США установить морскую блокаду и ограничить морские торговые пути противоречат международному праву, интересам народов региона, а также глобальному миру и стабильности.

«Любые попытки морской блокады и ограничений обречены на провал», - сказал он.

Кроме того, президент Ирана возложил ответственность за нестабильность в Персидском заливе на США и Израиль.

«Иран, как гарант безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, продолжит придерживаться принципов свободы судоходства и морской безопасности, за исключением враждебных государств. Однако реализация этих принципов должна сопровождаться проявлением уважения к иранскому народу и его суверенитету», - заключил он.

Закрытие Ормузского пролива Ираном и морская блокада США

Иран закрыл Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов мировых энергоносителей, после войны, начавшейся 28 февраля в результате совместных атак США и Израиля. На фоне этого решения цены на нефть выросли до 80% по сравнению с довоенным уровнем.

После соглашения о прекращении огня между США и Ираном, достигнутого 8 апреля, переговоры при посредничестве Пакистана не привели к результату.

13 апреля США приняли решение о введении морской блокады против Ирана, начав вмешательство в отношении судов, входящих и выходящих из Ормузского пролива.

17 апреля, после достижения режима прекращения огня в Ливане, Иран объявил, что на период перемирия Ормузский пролив будет открыт для прохода коммерческих судов при координации с иранскими военно-морскими силами. Однако после заявления США о продолжении морской блокады Тегеран вновь ввел ограничения на проход через пролив.

В этот период США атаковали и захватили ряд иранских торговых судов в Оманском заливе и Индийском океане, тогда как Иран в ответ перехватил некоторые суда, связанные с Израилем, вблизи Ормузского пролива.