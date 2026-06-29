Президент Ирана: Из 12 миллиардов долларов активов, замороженных в Катаре, 6 миллиардов вернутся в страну По словам Масуда Пезешкиана ведется необходимая работа для возвращения оставшихся 6 миллиардов долларов

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, комментируя вопрос о замороженных активах своей страны, заявил: «Согласно разработанной программе, из 12 миллиардов долларов замороженных активов, находящихся в Катаре, 6 миллиардов долларов вернутся в страну».

Согласно заявлению администрации президента Ирана, Пезешкиан во время встречи с духовным лидером аятоллой Шебири Зенджани в городе Кум высказался по поводу замороженных активов страны.

«Согласно разработанной программе, 6 миллиардов долларов из 12 миллиардов долларов замороженных активов, находящихся в Катаре, вернутся в страну», — сказал Пезешкиян, добавив, что ведется необходимая работа для возвращения оставшихся 6 миллиардов долларов.

Президент также отметил, что подписанный с США протокол о взаимопонимании является достижением для иранского народа, и напомнил, что в соответствии с этим соглашением санкции в отношении иранской нефти сняты.