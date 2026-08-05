Президент Ирана заявил, что Тегеран поддержит все решения, которые примут палестинские лидеры ⁠Президент Ирана Масуд Пезешкиян провел телефонную беседу с главой политического бюро ХАМАС Хайе

Президент Ирана Месуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с главой политического бюро ХАМАС Халилом аль-Хайе заявил, что Тегеран поддержит все решения, которые палестинские лидеры примут в ходе продолжающихся переговоров.

Согласно письменному заявлению администрации президента Ирана, президент Пезешкиан провел телефонный разговор с главой политического бюро ХАМАС Хайе.

В ходе беседы президент поздравил Хайе с вступлением в должность главы политического бюро ХАМАС и назвал палестинский вопрос одним из приоритетных вопросов исламского мира и одним из неизменных принципов внешней политики Ирана.

Высоко оценив сопротивление палестинского народа преступлениям, совершаемым Израилем, он заявил, что Иран всегда будет на стороне угнетенного палестинского народа и окажет ему всю возможную поддержку и помощь.

Пезешкиан высоко оценил роль и руководство Хайе в обеспечении координации между палестинскими группировками.

Ссылаясь на продолжающийся дипломатический процесс, направленный на прекращение атак в Газе, Пезешкиян заявил: «Иран будет поддерживать любые меры, инициативы и решения, которые палестинские лидеры примут в ходе переговорного процесса».

Политик также подчеркнул важность укрепления единства, солидарности и сближения между исламскими странами.

Лидер ХАМАС Хайе также поблагодарил Иран за постоянную поддержку палестинского народа, назвав Израиль главным источником нестабильности и небезопасности в регионе.

Хайе заявил, что ХАМАС ведет переговоры в координации с другими палестинскими группировками и «не позволит Израилю достичь посредством дипломатии того, чего ему не удалось добиться на поле боя».

Глава политического бюро ХАМАС также призвал использовать опыт Ирана и иранских официальных лиц в ходе переговорного процесса для обеспечения интересов палестинского народа и выразил надежду, что политические и дипломатические усилия в сочетании с борьбой на местах приведут к достижению целей палестинского народа.

Президент США Дональд Трамп в своём заявлении от 31 июля сообщил, что «Совет мира» достиг исторического соглашения о сложении оружия ХАМАС в секторе Газа и что после завершения разоружения Израиль выведет свои войска из Газы.

В свою очередь, ХАМАС вместе с палестинскими группировками сообщил, что положительно относится к предложениям посредников, направленным на продвижение переговорного процесса и завершение второго этапа соглашения о прекращении огня.