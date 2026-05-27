Президент Ирана: Враг, не сумевший достичь своих военных целей, пытается нанести ущерб экономике страны Министерство разведки Ирана предупреждает: «Враги перешли к «мягкой войне» с целью раздела страны»

Как сообщает информационное агентство «Тесним», встретившись с членами Торговой палаты Тегерана, Пезешкиан подчеркнул, что укрепление частного сектора повысит экономическую мощь страны и укрепит национальную устойчивость.

«Сегодня основным полем битвы является экономическая война. Враг, не достигший своих целей на военном поле, сосредоточился на подрыве экономической устойчивости страны и разрушении источников существования людей», - заявил он.

Министерство разведки Ирана сообщило, что США и Израиль «после прекращения военных столкновений пытаются применять против Ирана «мягкую войну» и различные заговоры для достижения своих целей».

В заявлении министерства, «основанном на достоверных источниках разведки», говорится: «Враг пытается другими способами реализовать цель по разрушению и разделению страны, которую он открыто провозгласил в начале последней войны и не смог достичь с помощью военного нападения».

В этом контексте отмечается, что США и Израиль «уделяют особое внимание методам «мягкой войны», «когнитивной войны» и «гибридной войны». США и Израиль планируют создавать социальные провокации, в частности, эксплуатируя экономические трудности и высокие цены, подрывать национальное единство, сея семена раздора между этническими и религиозными группами, организовывать террористические атаки, особенно в северо-западных и юго-восточных регионах, а также осуществлять акты убийств и диверсий внутри страны.

В заявлении отмечается, что враги намерены активизировать контрабанду оружия, боеприпасов и, в частности, средств связи, таких как Starlink, использовать в шпионских и подстрекательских целях такие СМИ, как BBC на фарси, «Голос Америки» и «Iran International», который квалифицируется как террористическая организация, а также активно задействовать социальные сети для дезинформации.

В заявлении Министерства разведки говорится, что «приняты необходимые меры против этих планов и что единство и сопротивление иранского народа сведют на нет все эти угрозы».