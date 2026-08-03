Правительство Израиля продолжает критиковать «дорожную карту» Совета мира, поддержка этого плана со стороны президента Герцога продемонстрировала разногласия между сторонами

Президент Израиля поддержал план Совета по миру в Газе Правительство Израиля продолжает критиковать «дорожную карту» Совета мира, поддержка этого плана со стороны президента Герцога продемонстрировала разногласия между сторонами

В то время как правительство Израиля продолжает критиковать «дорожную карту» Совета мира, касающуюся второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, президент Исаак Герцог отметил, что в плане содержится «множество положительных моментов».

Согласно заявлению пресс-службы президента Израиля, Герцог, принимавший в резиденции президента в столице Тель-Авиве письма доверия от новых послов Германии, Чили, Гондураса, Нигерии и Шри-Ланки, выступил с заявлением по поводу процесса перемирия в секторе Газа.

Герцог заявил: «Я вижу много положительных моментов в усилиях Мирного совета, действующего под эгидой и руководством президента (Дональда) Трампа».

Отметив, что продвижение в соответствии с 20-пунктным мирным планом, принятым Советом Безопасности ООН, и соответствующими соглашениями является весьма позитивным шагом, Герцог добавил: «Однако с одной явной оговоркой. ХАМАС должен быть разоружен, и я надеюсь, что ХАМАС будет полностью разоружен».

Герцог отметил, что эта ситуация явно создает основу для перехода к следующему этапу с формированием правительства технократов, и пояснил: «Усилия американцев, Совета по миру, президента Трампа и верховного представителя Совета по миру в Газе Николая Младенова могут дать жителям Газы и Израиля определенную надежду».

В то время как правительство Израиля продолжает критиковать «дорожную карту» Совета мира, касающуюся второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, условная поддержка этого плана со стороны президента Герцога продемонстрировала разногласия между сторонами.

Несмотря на то, что «ХАМАС» согласился выполнить второй этап соглашения о прекращении огня, достигнутого с США, в результате атак израильской армии на сектор Газа с пятницы, 31 июля, погибли 28 палестинцев.

Министр национальной безопасности, представитель крайне правых сил Итамар Бен-Гвир, резко отреагировал на проект соглашения.

Назвав проект «неприемлемым», Бен-Гвир призвал «продолжать нападения и принудительное переселение палестинцев».