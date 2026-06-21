Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси принял главу МИД Турции Хакана Фидана.

Об этом источники в турецком дипломатическом ведомстве сообщили в воскресенье, 21 июня.

Переговоры прошли в рамках визита Фидана в столицу Египта, город Каир для участия в четвертом заседании глав МИД Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что в Каире воскресенье проходит встреча глав МИД Турции, Египта, Саудовской Аравии и Пакистана, в рамках которой планируется обсудить ситуацию в регионе, в том числе ход реализации соглашения, достигнутого между США и Ираном.

Встреча главы МИД Турции Хакана Фидана, его египетского коллеги Бадра Абдель Ати, министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана и пакистанского министра Мухаммада Исхака Дара проходит за несколько часов перед переговорами делегаций между США и Ираном, которые, как ожидаются, пройдут в Швейцарии во второй половине дня.

Первая встреча четырех стран представителей прошла 20 марта 2026 года в Эр-Рияде, затем в конце того же месяца состоялась вторая встреча в Исламабаде. Третья встреча прошла 17 апреля 2026 года в Анталье.

