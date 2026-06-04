Президент Грузии призвал превратить Южный Кавказ в пространство мирного сосуществования и диалога Михаил Кавелашвили выступилна Региональном форуме по устойчивому развитию, проходящем в Тбилиси

Южный Кавказ должен превратиться не в полигон геополитического противостояния, а в образцовое пространство стабильности, сотрудничества, мирного сосуществования и диалога.

Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем выступлении на Региональном форуме по устойчивому развитию, проходящем в Тбилиси, передают СМИ.

По его словам, после начала войны в Украине трансформация международного порядка ускорилась и Грузия столкнулась с самыми острыми вызовами. За последние несколько лет правительство Грузии предотвратило пять организованных извне попыток дестабилизировать ситуацию в стране и совершить государственный переворот.

«Мы хорошо знаем, что путь выживания в быстро меняющемся мире заключается в сохранении мира и проведении сбалансированной, многовекторной внешней политики. Это прочный фундамент, определяющий устойчивое экономическое развитие каждой страны. Будущее Южного Кавказа должно основываться на этих принципах. Наш регион должен превратиться не в полигон геополитического противостояния, а в образцовое пространство стабильности, торгово-экономического сотрудничества, мирного сосуществования и диалога между цивилизациями», - подчеркнул Кавелашвили.