Президент Бразилии резко раскритиковал США Президент Луис Инасиу Лула да Сильва заявил, что Бразилия не позволит с собой обращаться «как с детьми»

Остро раскритиковав то, что он назвал иностранным вмешательством во внутренние дела Бразилии, президент Луис Инасиу Лула да Сильва в пятницу, 29 мая выступил с резким осуждением Вашингтона. Он заявил, что его страна не позволит с собой обращаться «как с детьми» после того, как США в одностороннем порядке признали две бразильские «преступные группировки» террористическими организациями всего через несколько часов после визита его главного политического соперника в Вашингтон.

«Мы не примем, чтобы с нами обращались как с детьми. Мы не примем, чтобы с нами обращались так, будто мы какая-то второсортная страна», — сказал Лула во время речи на церемонии открытия завода по производству удобрений в муниципалитете Ларанжейрас на северо-востоке страны.

Дипломатический скандал разразился после того, как администрация Трампа официально признала «Primeiro Comando da Capital» (PCC) и «Comando Vermelho» (CV) террористическими организациями. Этот шаг последовал за громким визитом в Вашингтон бразильского сенатора Флавио Болсонару, сына бывшего президента Жаира Болсонару и главного соперника Лулы на предстоящих в октябре президентских выборах, которого приняли президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио.

Одновременно с выступлением Лулы Министерство иностранных дел Бразилии опубликовало официальную дипломатическую ноту, в которой предупредило, что Бразилия не будет терпеть произвольных внешних мер под прикрытием сотрудничества в сфере безопасности.

Бразилия предупредила, что односторонние меры администрации Трампа могут серьезно подорвать механизмы обмена разведданными.

«Односторонние меры, принятые без предварительных переговоров, ослабляют борьбу с преступниками (...) они снижают возможности обмена информацией между правоохранительными органами и приводят к действиям, ставящим под угрозу жизни невинных людей. Национальный суверенитет не подлежит обсуждению», — говорится в заявлении. «Те, кто определяет, как классифицировать преступления и бороться с ними в Бразилии, — это бразильцы, использующие свои собственные институты, свои собственные законы и свои собственные силы безопасности».

Лула обвинил своего оппонента Болсонару в государственной измене за то, что тот добивается вмешательства США в вопросы внутренней безопасности Бразилии.

«Безопасность нашего народа слишком важна, чтобы подвергаться политическим манипуляциям со стороны предателей, пытающихся запутать эти вопросы», — заявил Лула. «Прискорбно, что в очередной раз члены семьи Болсонару отправляются в США, чтобы агитировать за иностранное вмешательство... со стороны ложных патриотов, связанных с организованной преступностью, которые просят иностранные власти вмешиваться в дела Бразилии».

Лула признал, что PCC и CV «действительно являются террористами» для миллионов бразильцев, проживающих в неблагополучных пригородах, которых они подчиняют себе с помощью жестокого территориального насилия, но при этом он подчеркнул, что Бразилия располагает правовой базой, суверенными ресурсами и полицейским потенциалом, необходимыми для ликвидации этих преступных синдикатов без каких-либо внешних диктатов.

Президент заявил, что если Вашингтон действительно хочет помочь Бразилии в борьбе с транснациональной преступностью, ему следует «начать с экстрадиции лидеров бразильских банд, которые беззаботно живут в Майами».