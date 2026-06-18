Президентские выборы в Бразилии пройдут в октябре 2026 года

Президент Бразилии призвал Трампа не вмешиваться в выборы в стране Президентские выборы в Бразилии пройдут в октябре 2026 года

Президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в избирательный процесс в Бразилии накануне президентских выборов, которые состоятся стране в октябре.

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, общаясь с журналистами на полях саммита G7 , сообщает Washington Post.

«Не вмешивайтесь в бразильский избирательный процесс, потому что наши выборы - это проблема Бразилии», - приводятся слова политика.

Он отметил, что Трамп имеет полное право на собственные личные и идеологические предпочтения, а также на симпатии к определенным политическим деятелям, но государства должны строго соблюдать суверенитет друг друга и нормы международного права.

В 2024 году Федеральная полиция Бразилии предъявила экс-президенту Жаиру Болсонару обвинение в попытке осуществления государственного переворота.

В июле 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что введет 50-процентные пошлины на импорт из Бразилии из-за уголовного преследования в стране бывшего президента Жаира Болсонару.

Накануне Верховный суд Бразилии заочно приговорил Эдуарду Болсонару, сына Жаира Болсонару, к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения за попытку повлиять на судебный процесс над его отцом.

По данным прокуратуры, с февраля 2025 года Эдуарду Болсонару, проживающий в США, пытался организовать давление со стороны Вашингтона на суд Бразилии за счет введения санкций против судей, а также применения пошлин на бразильский импорт.