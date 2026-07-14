Президент Бразилии Лула да Силва обвинил Трампа в «пиратстве» Ответственность за происходящее в Ормузском проливе лежит на США, заявил глава государства

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал «пиратством» заявление президента США Дональда Трампа о взимании 20-процентного сбора за проход через Ормузский пролив со всех грузов.

Выступая на мероприятии в Сан-Паулу, президент выразил недовольство заявлением главы Белого дома о введении платы за проход через Ормузский пролив для всех грузов.

«Такая важная страна, как США, которая долгое время боролась с пиратством, не может теперь сама превращаться в пирата. У них нет права взимать налог за проход через (Ормузский пролив). Ответственность за происходящее в Ормузском проливе лежит на США. Раньше он не был закрыт», - сказал глава государства.

Лула да Силва напомнил, что до атаки США на Иран Ормузский пролив был открыт для судоходства.

Президент заявил, что администрация Трампа «пытается извлечь выгоду, превращая катастрофы в возможность». Лула да Силва отметил, что продолжающаяся война на Ближнем Востоке наносит «серьезный» ущерб мировой экономике. «Цена войны ложится на столы. По мере роста цен на нефть растут цены на фасоль, рис, помидоры и лук», - добавил глава государства.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении американской морской блокады Ирана в Ормузском проливе и о введении 20-процентного сбора за проход со всех грузов, следующих через пролив.

Обратив внимание на затраты на обеспечение безопасности в регионе, Трамп заявил, что в рамках покрытия всех расходов, необходимых для обеспечения безопасности и защиты в этом крайне нестабильном регионе мира, будет взиматься 20-процентный сбор за проход со всех грузов, следующих через пролив.

