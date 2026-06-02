Президент Боливии: сторонники насилия в стране не добьются успеха Родриго Пас дал оценку ситуации с непрекращающимися антиправительственными акциями в стране

Группы, провоцирующие насилие в Боливии и требующие отставки президента, не смогут добиться успеха, и напряженность в стране вскоре утихнет

Уверенность в этом выразил президент Боливии Родриго Пас, комментируя тему продолжающихся уже более месяца протестов против правительства.

«Сторонники насилия не победят. Страдания наших городов скоро закончатся, я в этом полностью уверен. Сейчас наступает время зрелости демократии, и это означает, что подстрекатели к насилию не смогут нас одолеть. Это момент трансформации для страны», - заявил глава государства, подчеркнув, что перекрытие дорог наносит городам огромный ущерб.

Президент напомнил, что пробыл у власти шесть месяцев. «У некоторых слоев населения есть справедливые требования. Необходимо провести четкую грань между теми, кто излагает свои требования надлежащим образом, и теми, кто хочет навредить демократии»,- отметил президент.

Боливийский лидер привлек внимание к тому, что стремление к общественному согласию не всегда может быть понято всеми. «Однако этот процесс должен строиться на широких консенсусах, социальном мире и на том, как все боливийцы будут работать вместе», - добавил он.

Тем временем бывший президент Хорхе Кирога заявил, что в Боливии уже около месяца наблюдается «вакуум власти и страна находится в тупике», и призвал правительство восстановить общественное спокойствие и принять решения для выхода из нынешнего кризиса.

Протесты в Боливии

В Боливии уже более двух месяцев продолжаются протесты против самого тяжелого экономического кризиса за последние 40 лет. Демонстранты, требующие отставки президента, не раз вступали в столкновения с силами безопасности во многих городах, прежде всего в административной столице страны, Ла-Пасе.

В столкновениях между протестующими, требовавшими отставки правительства, и силами безопасности 26 мая погиб один человек.

Правительство Паса возлагает ответственность за инциденты на сторонников бывшего президента Эво Моралеса, в отношении которого выдан ордер на арест.

Президент 25 мая заявил, что хочет решить разногласия путем диалога, но всему есть предел, и предупредил, что в случае необходимости может ввести такие меры, как чрезвычайное положение, которое ему позволяет конституция.