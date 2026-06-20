Граждане Боливии не могут и дальше оставаться «заложниками баррикад», - Родриго Пас

Президент Боливии объявил чрезвычайное положение на фоне продолжающихся протестов Граждане Боливии не могут и дальше оставаться «заложниками баррикад», - Родриго Пас

Президент Боливии Родриго Пас объявил о введении чрезвычайного положения (ЧП) в связи с антиправительственными протестами, продолжающимися в течение нескольких недель. Об этом сообщает CNN.

«Я сделал все необходимое для введения чрезвычайного положения с целью разблокирования дорог страны», - сказал Пас в обращении к нации.

По словам президента, граждане Боливии не могут и дальше оставаться «заложниками баррикад».

Пас отметил, что режим чрезвычайного положения позволит армии и полиции восстановить общественный порядок и вернуть страну к нормальной жизни.

«После того как были исчерпаны все возможности для диалога, достигнуты договоренности с теми, кто выдвигал законные требования, а также четко установлены лица, прибегающие к насилию для дестабилизации Боливии, мы приняли решение объявить чрезвычайное положение на всей стране», — сказал он.

Протесты в Боливии

В Боливии на протяжении более месяца продолжаются протесты, вызванные самым тяжелым экономическим кризисом за последние 40 лет. Демонстранты требуют отставки президента Родриго Паса и проводят акции в различных городах страны, включая административную столицу Ла-Пас, где неоднократно происходили столкновения с силами безопасности.

26 мая в ходе столкновений между протестующими и силовиками погиб один человек.

Правительство Паса возлагает ответственность за организацию протестов на сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса, в отношении которого выдан ордер на арест.

Ранее, 25 мая, Пас заявлял, что предпочитает урегулировать разногласия путем диалога, однако предупреждал, что при необходимости может воспользоваться предусмотренными конституцией чрезвычайными полномочиями.