«В настоящее время я страдаю от различных проблем со здоровьем. Мне больше нечего добавить», - Мохаммад Шахабуддин

Президент Бангладеш подал в отставку «В настоящее время я страдаю от различных проблем со здоровьем. Мне больше нечего добавить», - Мохаммад Шахабуддин

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин объявил об уходе в отставку по состоянию здоровья.

Как пишет газета Daily Star, Шахабуддин заявил о сложении полномочий.

«В настоящее время я страдаю от различных проблем со здоровьем. Мне больше нечего добавить», - сказал президент в комментарии изданию.

По данным некоторых источников, сотрудники администрации президента уже передали в парламент письмо Шахабуддина об отставке.

Стоит отметить, что отставка Шахабуддина последовала после появившихся утверждений о том, что во время визита в Лондон в мае состоялся его телефонный разговор с бывшим премьер-министром Шейх Хасиной Вазед, ранее покинувшей страну.

Бывший судья Мохаммад Шахабуддин принес присягу и вступил в должность президента Бангладеш в апреле 2023 года.