Президент Аун: Координация с Турцией для Ливана — это не временный выбор, а стратегическая необходимость Поддержка Турции предотвратит неполное выполнение рамочного соглашения, укрепит усилия Ливана, направленные на вывод израильских войск - считает президент Ливана

Президент Ливана Жозеф Аун, отметив, что отношения с Турцией обладают значительным потенциалом для выхода на более высокий уровень сотрудничества, заявил: «Ливан уверен в способности Турции внести вклад в процесс экономического восстановления посредством инвестиций, торговли и восстановления».

Накануне своего официального визита в Турцию, который состоится 30 июля, президент Аун дал интервью корреспонденту «Анадолу», в котором коснулся вопросов турецко-ливанских отношений, актуальных тем и региональных событий.

Подчеркнув давние связи между двумя странами, Аун отметил: «Отношения между Ливаном и Турцией обладают значительным потенциалом для выхода на более высокий уровень сотрудничества».

Он подчеркнул, что Турция в настоящее время является важной региональной силой и имеет значительный вес: «Координация с Турцией для Ливана — это не временный выбор, а стратегическая необходимость».

Реализация рамочного соглашения

Что касается возможной роли Турции в реализации рамочного соглашения, подписанного с Израилем в июне, Аун сказал: «Благодаря членству Анкары в НАТО и обширным региональным связям она может сыграть важную роль в обеспечении международной поддержки рамочного соглашения и стимулировании полного соблюдения его положений соответствующими сторонами».

По его словам, Турция может способствовать успеху рамочного соглашения, особенно после раундов переговоров в Вашингтоне и Риме. Ведь для реализации этого соглашения на местах необходима широкая региональная и международная поддержка.

Заявив, что Ливан «привержен выполнению соглашения, подписанного в Вашингтоне», он отметил, что успех соглашения зависит от некоторых «ясных гарантий».

Президент отметил, что в число этих гарантий в первую очередь входят «полный вывод израильских войск с оккупированных ими территорий Ливана, который должен происходить одновременно с размещением ливанской армии на этих территориях, полное прекращение нарушений и нападений, а также создание эффективного международного механизма, который будет контролировать выполнение обязательств обеими сторонами».

Призвав Турцию оказать политическую и дипломатическую поддержку этому процессу, Аун добавил, что «такая поддержка предотвратит неполное выполнение рамочного соглашения, укрепит усилия Ливана, направленные на вывод израильских войск, и внесет вклад в международные инициативы, направленные на предотвращение возникновения вакуума безопасности на юге».

Поддержка Турции Ливану

Что касается вклада, который Турция может внести в обеспечение суверенитета и стабильности Ливана, глава государства заявил: «Анкара, как влиятельная региональная держава, располагает реальными инструментами воздействия и, оказывая поддержку ливанскому государству и его легитимным институтам, в первую очередь армии, может способствовать распространению государственной власти на всю территорию страны».

Президент считает, что Турция также «может внести вклад в контроль над восточными и северными границами Ливана, а также в предотвращение контрабанды оружия и незаконных пересечений границы, угрожающих безопасности страны».

«Мы не требуем от Турции, чтобы она взяла на себя роль, заменяющую роль ливанского государства. Напротив, мы хотим, чтобы она взяла на себя роль, которая будет согласовываться с нашими усилиями по сбору оружия исключительно в руках законных властей и укреплению стабильности после многолетней войны, а также будет поддерживать и дополнять эти усилия».

Аун повторил, что Ливан нацелен на развитие сотрудничества с Турцией, в частности, в таких областях, как поддержка государственных институтов, в первую очередь армии, обеспечение безопасности границ и борьба с контрабандой оружия.

Обратив внимание на важную роль, которую Турция будет играть в ближайшем будущем в политической, экономической и безопасности сферах, Жозеф Аун подчеркнул «важность укрепления координации между двумя дружественными странами».

Экономическое восстановление

Говоря о восстановлении Ливана после пережитых им экономических кризисов, президент проолжил словами: «Ливан полагается на способность Турции способствовать процессу экономического восстановления посредством инвестиций, торговли и восстановления».

Политик подчеркнул, что это может быть достигнуто «путем поощрения прямых инвестиций турецких компаний в производственные секторы Ливана, активизации действующих торговых соглашений, снятия логистических барьеров в товарообороте для облегчения бремени, лежащего на находящейся в тяжелом положении ливанской экономике, а также использования обширного опыта Турции в сфере восстановления».

Поддержка ливанской армии

Аун, высказавшись также по поводу военного сотрудничества между двумя странами, заявил, что ливанская армия нуждается в многосторонней поддержке для укрепления своего присутствия на всей территории страны и установления государственной власти.

Он сообщил, что в этом контексте они обсудят расширение существующих программ военной поддержки и подготовки с Турцией.

«Ливанская армия проходит экзистенциальное испытание с точки зрения установления государственной власти на всей территории страны. Это требует современного вооружения и техники, специальной подготовки, а также логистической поддержки, которая обеспечит её фактическое развертывание в уязвимых районах, особенно на юге. При этом такое развертывание должно происходить одновременно с полным и одновременным выводом израильских войск».

Отметив, что они рассмотрят возможность расширения существующих программ военной поддержки и подготовки с Турцией, Авен сказал: «Анкара и ранее заявляла о своей готовности внести вклад в укрепление потенциала нашей армии. Однако в то же время мы особо подчеркиваем, что любая поддержка со стороны Турции будет носить дополнительный характер по отношению к существующей поддержке со стороны США и международного сообщества и не заменит её».

Присутствие миротворческих сил ООН на юге страны

Говоря о вероятности участия Турции в потенциальных международных силах, которые могли бы заменить Временные миротворческие силы Организации Объединенных Наций в Ливане (UNIFIL) на юге страны, срок полномочий которых истекает в конце года, Аун отметил: «Этот вопрос все еще обсуждается. Существуют различные предложения — от создания европейских сил под руководством Франции и Италии до участия Турции при поддержке НАТО, а также другие предложения, охватывающие арабские и исламские страны».

«С нашей точки зрения, приоритетом является обеспечение того, чтобы после истечения срока полномочий ЮНИФИЛ не возникло никакого вакуума в сфере безопасности.Любое предложение относительно альтернативной миссии, включая возможное участие Турции, будет оцениваться по единственному критерию: насколько оно будет способствовать установлению авторитета ливанской армии на всей территории страны и обеспечению стабильности на юге», - добавил президент.

По его словам, Ливан не намерен исключать из этого процесса ни одного серьезного партнера. Окончательное решение будет зависеть от достижения более широкого международного консенсуса и, прежде всего, от соблюдения суверенитета Ливана.

«Турция внесла вклад в деятельность по поддержанию мира на юге страны через морскую оперативную группу в составе ВСООНЛ. Этот вклад, осуществлявшийся в координации с морскими силами ливанской армии, на протяжении многих лет играл важную роль в контроле морского движения в направлении Ливана».

Подход к «Хезболле»

На вопрос о том, «как отказ «Хезболлы» от какого-либо переговорного процесса с Израилем повлияет на усилия ливанского государства по завершению соглашения о прекращении огня и решению нерешенных вопросов», Аун ответил следующими словами:

«Масштаб этой проблемы нельзя недооценивать. Ведь для того, чтобы любой переговорный или практический процесс увенчался успехом на местах, необходимо как минимум минимальное внутреннее согласие».

Аун подчеркнул, что «президентство и правительство Ливана являются единственными органами, уполномоченными в соответствии с Конституцией принимать решения, касающиеся суверенитета, безопасности и внешних отношений».

Отметив, что успешное соблюдение перемирия и решение нерешенных вопросов, в первую очередь касающихся передачи оружия под исключительный контроль государства, требуют поэтапного подхода и постоянного внутреннего диалога, он подчеркнул, что этот процесс должен осуществляться в обстановке, свободной от конфликтов.

Отношения между Ливаном и Сирией

Что касается «утверждений о том, что Сирия может сыграть роль в разоружении «Хезболлы», президент Аун напомнил, что руководство Дамаска неоднократно опровергало это, и заявил, что данный вопрос полностью находится в сфере суверенных полномочий Ливана.

«Решение о том, что оружие должно находиться исключительно в руках ливанского государства, является суверенным решением Ливана. Это решение принимается в рамках внутреннего диалога, проводимого под эгидой президентской администрации и с участием легитимных государственных институтов. В этом вопросе нет места посредничеству или вмешательству со стороны Сирии или любой другой внешней стороны».

Отметив, что сирийская сторона также неоднократно заявляла на самом высоком уровне об отсутствии намерений осуществлять военное вмешательство во внутренние дела Ливана, Аун подчеркнул, что «поддержка Дамаска направлена исключительно на принцип, согласно которому контроль над оружием и принятие решений о войне и мире находятся в компетенции ливанского государства», и что это «соответствует пониманию суверенитета Ливана».

Аун, сообщив, что в ходе переговоров с президентом Сирии Ахмедом Шара он также подчеркнул необходимость обеспечения координации между двумя странами на уровне политического руководства на основе принципов взаимного уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела, завершил свои высказывания следующим образом:

«Заявления или оценки, приписывающие Сирии более широкую роль, являются лишь комментариями в СМИ. Они не отражают никакого официального переговорного процесса или официальной позиции. Мы всегда стремимся устранять возможные недоразумения по этому деликатному вопросу».