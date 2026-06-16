Президент Алиев пригласил Папу Римского Льва XIV посетить Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джорджа Джейкоба Кувакада.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие отношений между Азербайджаном и Святым Престолом, а также отмечена роль взаимных визитов различного уровня в укреплении двусторонних связей. В этом контексте была подчеркнута значимость предстоящего визита Джорджа Джейкоба Кувакада в регионы Азербайджана.



Во время беседы было с удовлетворением отмечено, что в Азербайджане представители различных народов и религий исторически живут одной семьей в атмосфере мира и взаимного уважения. Была подчеркнута важная роль Азербайджана как пространства толерантности и мультикультурализма в развитии межрелигиозного и межкультурного диалога на глобальном уровне.

Также была отмечена деятельность Католической церкви Святого Престола в Азербайджане и сообщено о строительстве в стране второй такой церкви.

Стороны затронули вопросы сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом, отметив значение реализуемых Фондом проектов для сохранения культурного наследия и продвижения межрелигиозного диалога.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершение встречи глава государства вручил Джорджу Джейкобу Кувакаду письмо с приглашением Папе Римскому Льву XIV посетить Азербайджан.