Президент Алиев отметил роль Межпарламентского союза в диалоге Баку и Еревана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.



Генеральный секретарь Межпарламентского союза поздравил Алиева с достижениями в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, а также с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.



Отметив достигнутые в Вашингтоне успехи, связанные с мирной повесткой между Азербайджаном и Арменией, Алиев сообщил, что между Баку и Ереваном уже начали налаживаться торгово-экономические отношения. Он сказал, что Азербайджан в одностороннем порядке снял ограничения на транзитные грузы, следующие в Армению.

Участие президента Азербайджана в формате видеосвязи в 8-м Саммите Европейского политического сообщества, состоявшемся в столице Армении Иреване, было расценено как историческое событие, направленное на нормализацию отношений между двумя странами.

Глава государства положительно оценил роль Межпарламентского союза в создании условий для парламентского диалога между Азербайджаном и Арменией, а также для проведения регулярных встреч председателей парламентов Азербайджана и Армении с целью обсуждения мирного процесса.

В ходе беседы было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и Межпарламентским союзом.

Подчеркнув активное участие Азербайджана в работе Межпарламентского союза, генеральный секретарь коснулся вклада Азербайджана в межпарламентский диалог.

На встрече говорилось о широкомасштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Также было подчеркнуто, что Азербайджан страдает от минной проблемы, отмечены препятствия, создаваемые минами для мирного населения и созидательного процесса, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества, перспективах связей и развитии межпарламентского диалога.